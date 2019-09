“Spider-Man: Far From Home”: revelan escena eliminada ‘Spidey vs arañas’

Ambientada después de los eventos de Avengers: Endgame, Far From Home abordó los hechos luego del ataque de Thanos. Para Peter, las cosas fueron muy difíciles ya que también lidió con la muerte de su mentor, Tony Stark. Con la esperanza de un descanso, se fue de viaje escolar a Europa. Desafortunadamente, el deber lo llamó cuando fue reclutado por Nick Fury y se asoció con Mysterio quien eventualmente resultó ser un villano. Al final de la película, Peter está en un lugar mejor, personal y profesionalmente, cuando regresó a casa, pero hay un par de partes que no llegaron a ser producidas.

Todos los fanáticos de Spider-Man quedaron sorprendidos luego de ver la escena en la que Peter Parker se enfrentó a Mysterio y quedó atrapado en un mundo de engaños y pesadillas, pero lo que pocos sabían es que esta escena podría haber sido incluso más extrema, ya que su director visual reveló que el film tuvo una serie de escenas eliminadas en las que el héroe tuvo que lidiar con más de una alucinación.

PUEDES VER Ratatouille: director derribó teoría de fanático que se había vuelto viral

Para aquellos que le tengan miedo a las arañas, esta escena eliminada podría ser bastan fuerte. Tal vez sea esa una de las razones por las cuales no se llevó a colocar dentro del film de Spider-Man Far From Home, pero para todos aquellos que se quedaron con ganas de ver esto, ya han sido liberados los artes conceptuales.

El artista Henrik Tamm publicó a través de su cuenta de Twitter las geniales imágenes que había desarrollado para Marvel, que serían parte de las ilusiones generadas por Mysterio, pero que finalmente quedaron descartadas.