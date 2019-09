En Avengers: Endgame, vimos a Iron Man (Robert Downey Jr) sacrificarse para derrotar a Thanos y su ejército, venciendo así a cualquier oposición. Desde entonces, los fanáticos se han estado preguntando, ¿quién será el próximo villano del universo de Marvel?

Los fans vienen creando diversas teorías que tienen a Doctor Doom como el gran villano, quizás Galactus o tal vez Magneto. Ahora último se ha hecho popular una curiosa pregunta, ¿y si el próximo enemigo será Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)?

En más de una oportunidad, los directores de Marvel Studios han dejado en claro que, si existe un personaje más fuerte que todos, ese es Scarlet Witch. Incluso, su fuerza desbordaría tanto que podría convertirse en la próxima villana de la Fase 4.

En Avengers: Age of Ultron perdió a su hermano, en Avengers: Infinity War, a su pareja. Sin duda alguna, el personaje de Elizabeth Olsen ha sufrido mucho en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora último una teoría apuntaría a que Wanda Maximoff, tras sufrir tantos traumas y malos momentos en su vida, acabaría convirtiéndose en la gran villana. La hipótesis hace referencia a que la mutante intentaría revivir a su pareja, Vision.

Tras lograr esto, alteraría la realidad, parecido a lo que pasó en el cómic Dinastía de M. Sin embargo, Vision sería como un Frankestein, teniendo una conexión con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La segunda entrega del hechicero supremo y la serie de Scarlet, WandaVision, se encuentran conectadas, por lo que deberán detener a Wanda Maximoff, llegando a convertirse así en la gran villana en la Fase 4 de Marvel Studios.