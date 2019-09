Joker: ¿Al UCM? Director quiere hace cinta de Iron Man al estilo del villano de DC [VIDEO]

Joker está a escasas semanas de estrenar y más de uno quiere confirmar si Joaquin Phoenix realmente está destinado a ser nominado a los Premios Oscar 2020.

En ese sentido, quien viene acaparando atención de los fans y de la crítica internacional es Todd Phillips, director detrás de este proyecto. El cineasta, quien está a la cabeza de la adaptación libre del personaje de DC Comics, al parecer no solo estaría interesado en este villano, sino también en Iron Man, héroe de Marvel.

Pero mientras algunos pueden pensar que Phillips lo hace por ser fan de ‘el hombre de hierro’, es todo lo contrario, el director dice que él es seguidor de la carrera de Robert Downey Jr. Si bien Todd Phillips ya había explicado con anterioridad que no le gustan las películas de superhéroes por ser “ruidosas”, si siente cierta empatía por la historia de Tony Stark.

“Marvel hacen lo suyo perfectamente. Para mí sería Iron Man, porque amo a Robert Downey Jr. y me encantaría hacer este tipo de película con él, no porque sepa mucho de Iron Man y su mundo sino porque me siento atraído hacia las cosas a través de ‘¿quién podría ser?’ La mitad de la razón por la que amé escribir Joker fue por pensar ‘imagina que Joaquin Phoenix hiciera esto’", explicó el director a Jake Hamilton de Jake’s Takes.

Tráiler de “Joker"

Por otro lado, Phillips mencionó que le gustaría hacer una cinta de Iron Man al estilo Joker, por la distinta visión que le podría dar al personaje, teniendo en cuenta lo expuesto en el Universo Cinematográfico de Marvel con anterioridad.

“No se puede vencer a Marvel, es un inmenso gigante. Hagamos algo que ellos no pueden hacer”, agregó.