Hustlers, película de Jennifer Lopez, censurada en Malasia por ‘obscena’ [VIDEO]

“Hustlers”, la más reciente película de Jennifer Lopez, ha estado recibiendo una gran cantidad de críticas positivas, particularmente del Festival Internacional de Cine de Toronto, evento donde pudo ser presentada previo a su llegada a los cines.

Basado en una historia real del artículo de Jessica Pressler en la revista New York Magazine titulado “The Hustlers at Scores”, espectadores también han estado esperando ver al elenco en acción, especialmente a Lopez quien incluso está siendo voceada como nominada a los Premios Oscar. Pero, ¿qué sucedió con la película en Malasia y por qué ha sido censurada?

Según EFE, las autoridades de dicho país han prohibido la proyección de la película estadounidense por su “alto contenido obsceno”. Esta medida fue confirmada por Square Box Pictures, distribuidora del filme en el país del Sudeste Asiático.

Tráiler oficial de “Hustlers”

De acuerdo al portal Infobae, la película ha sido prohibida por la LPF (Film Censorship Board of Malaysia), después de que el distribuidor local TGV Pictures dijera que “Hustlers” fue “pospuesta en cartelera debido a problemas técnicos”.

En “Hustlers”, Jennifer Lopez y Cardi B lideran un grupo de bailarinas de “striptease” que crean un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street. En el elenco también figura Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.