Teen Titans Go! vs. Teen Titans: filtran escena musical de la película [VIDEO]

La película Teen Titans Go! Vs. Teen Titans unirá a las dos versiones de la recordada serie animada y tras la confirmación de Warner Bros., la felicidad de los fanáticos no se pudo negar.

Según la sinopsis oficial de la cinta, los dos universos se unirán y se enfrentarán entre sí cuando los villanos de ambos lados se junten para terminar con ellos, posteriormente deberán hacer equipo para vencer a Trigon, Hexagon y Santa Claus.

En un reciente y exclusivo video se mostró parte de la película donde se ven a los personajes en un musical bajo el nombre de la canción “We Are Titans”, comenzando con Starfire de ambas versiones, cantando un rap y poco a poco se van uniendo los dos personajes.

La película en su versión en inglés contará con ambos elencos originales y algunas sorpresas como apariciones de Nightwing y Darkseid. Teen Titans Go! Vs. Teen Titans estrenará directamente en formato DVD y Blu-Ray a fin de año.