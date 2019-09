Dibujos animados: estos son los peores padres de familia [VIDEO]

Todos aman las series animadas por sus entretenidos capítulos y por los entrañables personajes que se puede ver en cada entrega, aunque no todos son perfectos, no dejan de ser divertidos y admirables.

Sin embargo, algunos no cumplen todos los requisitos y esto incluye a los que son padres, siendo en varias ocasiones, descuidados, irresponsables y que no tienen un sentido de respeto hacia sus hijos. En esta nota mencionamos a los peores padres de los dibujos animados.

Goku – Dragon Ball

El personaje más querido del mundo del anime, también es considerado como uno de los padres más descuidados. Su interés por la pelea y volverse más fuerte ha evolucionado a creces con la última saga, dejando de lado su trabajo en el campo por irse a entrenar. Por lo que su esposa siempre está regañándolo por tampoco aportar dinero a la familia.

Randy Marsh – South Park

En el mundo de South Park se sabe que muchos padres se caracterizan por ser menos inteligentes que sus hijos, sin embargo, Randy Marsh es uno de los más irresponsables y tontos de la serie, su personalidad muestra que tiene muchos traumas de niño, lo que lo indujo al alcoholismo y a ser bastante influenciable.

South Park

Sr. Turner – Los padrinos mágicos

La razón por la cual Timmy Turner tiene padrinos mágicos es que no tiene padres responsables y que lo cuiden constantemente. Sobre todo el Sr. Turner que, a falta de criterio e inteligencia, su descuido hacia su hijo es bastante notorio, lo que causa que el niño tenga que resolver los problemas que su progenitor le genera.

Robert ‘Big Bob’ – Hey Arnold

Bob no solo es considerado como un hombre bastante “machista” y rudo, sino que no tiene la capacidad de establecer una relación de afecto con su hija Helga, se olvida de su nombre y constantemente la compara con su hermana mayor Olga. En uno de los episodios, casi estrangula a su hija creyendo que era un extraterrestre por un disfraz que ella usó.

Hey Arnold

Richard Watterson – El increíble mundo de Gumball

Otro de los típicos personajes con escasa capacidad intelectual, es representado en esta serie animada, que si bien quiere a sus hijos, el contraste con su irresponsabilidad descarta toda la posibilidad de considerárselo como buen padre.

Dr Tenma – Astroboy

Si bien Astro no es el hijo biológico del Dr. Tenma, no cabe dudas lo mal que lo trataba y despreciaba en muchas ocasiones, no solo públicamente sino cuando cometía algún error. En uno de los capítulos lo vende al circo sin tener ningún tipo de remordimiento. La causa de la muerte de su hijo fue debido a un descuido por parte de él, desatado en un fatal accidente de tránsito.

Cletus Spuckler – Los Simpson

Uno de los personajes más irresponsables de los Simpson, es Cletus Spuckler, que no solo le bastó casarse con su hermana sino tener alrededor de 30 hijos con ella. Además, no les da calidad de vida a su familia y en una ocasión trató de vender a una de sus hijas. En otro episodio se ve que su esposa dio a luz en su auto debido a que no le alcanzó tiempo para llevarla al hospital, causando uno de los peores accidentes de tránsito de Springfield.

Peter Griffin – Family Guy

Uno de los peores padres de los dibujos animados es Peter Griffin, considerado por ser bastante irracional y con poco coeficiente intelectual, además que suele emborracharse con sus amigos, lo que le lleva a tratar mal a su hija y sin tener ningún tipo de respeto hacia ella. En uno de los episodios se ve que se sentó encima del rostro de la muchacha y en otro le disparó sin ningún reparo.