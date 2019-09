Fairy Tail: confirman fecha de estreno para serie Crossover

Si eres un verdadero fanático de Fairy Tail, entonce esta noticia sin duda te pondrá de buen humor. Todos saben que dentro de poco tiempo el anime creado por Hiro Mashima llegará a si fin, pero para todos aquellos que quieran ver un poco más de las aventuras de Natsu y sus amigos, se viene trabajando en un nuevo proyecto que será el mayor crossover del mangaka.

Hace una semana se hizo publico el proyecto que tenía el dibujante japonés, para sorpresa de todos se tiene pensado juntar a los protagonistas de los animes Fairy Tail, Rave Master y Edens Zero en un super especial que llevará por nombre Heros y que será lanzado el próximo mes, aunque por el momento no se tiene una fecha exacta.

crossover

A manera de celebración del lanzamiento de se obra en pantallas, Hiro Mashima publicó a través de su cuenta de Twitter una genial ilustración juntando a las mascotas de cada una de las series, Happy de Fairy Tail, Pio de Edens Zero, Plue de Rave Master y uno más que ha aparecido en las 3.

Hiro Mashima

El twitt viene acompañado del siguiente mensaje “Dibujo de la revista 46, que se publicará el 16 de octubre, ‘HERO’S’ conmemora el 60 aniversario del semanario Maga. Me gustaría hacer que el trabajo sea agradable no solo para aquellos que leen todos los trabajos de Mashima, sino también para aquellos que no los han leído.”

Por ahora los seguidores del artista no tienen mayor información sobre este proyecto, solo que se estrenará el siguiente mes. Esta colaboración fue realizada por Hiro Mashima luego que la revista ‘Monthly Shonen’ le solicitara su apoyo para la celebración del 60 aniversario.

Fairy Tail es un anime y manga creado por el japonés Hiro Mashima, hecho especialmente para la revista Weekly Shonen de la editorial Kodansha, que tuvo una duración de 11 años, ha logrado vender más de 60 millones de copias.

Fairy Tail

La serie nos presenta un mundo de magia y a su protagonista Natsu Dragneel, un mago que respira fuego con los poderes de un dragón, su objetivo es encontrar a su padre adoptivo desaparecido, el dragón Igneel. Mientras él y su gremio mágico Fairy Tail se embarcan en aventuras, Natsu siempre trata de encontrar una manera de tener éxito.