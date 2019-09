Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinnpresenta primer poster con Harley Quinn

Sin duda alguna, Warner Bros y DC Cómics tienen dos ases bajo la manga, una de ellas es Joker con Joaquín Phoenix, mientras que la segunda es Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Esta cinta dirigida por Cathy Yan (Dead Pigs) presentará a personajes como Black Canary, Huntress y Renee Montoya en el marco de una historia que gira en torno al rescate de Cassandra Cain del villano Black Mask y Victor Zsasz.

Hace poco se filtraron algunas imágenes de Birds of Prey donde vemos a Margot Robbie de regreso, interpretando a Harley Quinn. La actriz debutó en el mundo de superhéroes en Suicide Squad en 2016, interpretando a la villana.

Es precisamente Harley Quinn el centro de atención en el nuevo póster de la película, donde también podemos ver a los otros personajes, incluyendo a Ewan McGregor como Roman Sionis/Black Mask.

El tráiler de Birds of Prey empieza con Harley Quinn (Margot Robbie) reventando los clásicos globos rojos de Pennywise, burlándose del aterrador payaso. Tras esto vemos varias escenas de acción donde vemos a la “villana" junto a sus secuaces armar un desmadre en Gotham City.

Birds of Pray se estrenará en febrero de 2020, donde destacan Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Ewan McGregor como Roman Sionis (Black Mask), Jurnee Smollet-Bell será Canario Negro y Rosie Perez como Renee Montya.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) se estrenará en febrero de 2020.