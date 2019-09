Marvel: ¿Bruja Escarlata será villana en el UCM? teoría lo afirma

Luego de que finalizara “Avengers: Endgame”, con la muerte de Thanos, los fanáticos no dudan en preguntar sobre quién será el siguiente villano en la fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

La incógnita llegó luego que se supiera la inclusión de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool dentro de la franquicia, pero una teoría ha dejado a más de uno con la sospecha, lo que podría tener como nuevo enemigo a la Bruja Escarlata.

Todo indicaría que Wanda Maximoff, habría tenido tantos traumas a causa de la muerte de su hermano en “Avengers: La era de Ultrón” y ser obligada de matar a Visión en “Avengers: Infinity War”, que la convertirían en una de las enemigas de los Vengadores.

La hipótesis encontrada en Reddit, afirmaría que La Bruja Escarlata se volvería una villana y que posteriormente intente revivir a su pareja, hasta que se convierta en una especia de Frankenstein, debido a que Scott Derrickson, mencionó que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, será un poco más cercano al género de terror ya que la secuela del Hechicero Supremo se conectaría con lo que pase en “WandaVision”.

Otro hecho importante es que el personaje podría cambiar la realidad, que pasó muy parecido al cómic “Dinastía M”, saga publicada entre 2005 y 2006. Todo tendría cobraría sentido con la salida de Spider-Man del UCM y con la llegada de los X-Men.

La razón es que, en la historieta Maximoff altera el presente y crea un mundo donde los mutantes son la raza dominante y son liderados por Magneto, su padre. Aunque no esté nada comprobado, solo queda esperar hasta el estreno de “WandaVision” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” que se estrenarán en 2021.