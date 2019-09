It: Andy Muschietti y actor de Pennywise quieren una tercera entrega

A semanas del estreno de “It: Capítulo 2”, los resultados y la acogida que tuvo la popular película de terror no se hicieron esperar, si bien no gustó del todo a algunos fanáticos, a otros les encantó y esperan por más.

Por ello, Bill Skarsgard, que le dio vida a Pennywise, y el conocido director Andy Muschietti, han estado en conversaciones para una tercera entrega. Aunque las dos estrellas ya habían indicado que creían que una precuela sobre el villano sería una buena forma de continuar con la franquicia, esta última información ha alegrado a muchos.

It: Capítulo 2 - Tráiler en español

“Andy y yo hemos debatido ideas sobre cómo sería una tercera entrega. No es lo que la gente espera. Es algo diferente", comentó Skarsgard en JoBlo. "Las dos primeras historias son del libro y la segunda entrega es el final de esa historia. Así que haríamos algo un poco diferente del libro”, continuó.

“Hay algunas ideas flotando por ahí. Siento que he hecho lo que he podido con la encarnación de Pennywise, según lo que conocemos de él, así que creo que sería guay subir un poco de velocidad. Sin entrar en demasiados detalles, hay una historia con la que estamos emocionados, pero es demasiado pronto para decir nada. Pero ya veremos. Ya veremos", finalizó el actor.

La cinta ya ha recaudado más de 322 millones de dólares en todo el mundo y con el éxito, es posible que la noticia se vuelva oficial. Los dos personajes están emocionados por continuar la historia de Stephen King, sin embargo, muchos seguidores del autor no están de acuerdo con agregar contenido que no sea canon.