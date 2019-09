Friends: los capítulos que los creadores detestaron [VIDEO]

“Friends” cumple 25 años desde su estreno y los fanáticos lo recuerdan con sus mejores y divertidos momentos, así también como los hechos que casi no suceden, como la relación entre Mónica y Chandler.

Ahora, los creadores del programa, Marta Kauffman y David Crane, decidieron revelar a todos lo que consideran como los peores capítulos de la serie en el Tribeca TV Festival. Y según Vulture, los showrunners comentaron que, de los 236 episodios en total, dos no les gustaron mucho.

El primero de ellos, es el número 23 de la segunda temporada bajo el título “The one with the chicken pox”, en el que aparece Charlie Sheen que interpretó a Ryan, un teniente de la Marina de los Estados Unidos que se junta con Phoebe cada vez que regresa a su país.

En aquella oportunidad, ella tiene la varicela, sin embargo, los dos deciden que esa enfermedad no puede interponerse en su relación, pasando luego una semana con los peores picores de su vida.

El segundo capítulo es el tercero de la temporada tres, llamado “The one with the jam”, donde Phoebe sale con Malcolm y es el acosador de su hermana Ursula. El personaje tiene una orden de alejamiento y al hacer caso omiso, la actriz decide llevarlo a una cita para que cambiarlo por el buen camino y deje de perseguir a su hermana.

Si bien los creadores mencionaron que su decisión no tiene nada que ver con la calidad de actuación de los actores, la culpa fue del guion que no fueron los más acertados de todo el programa.