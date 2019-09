Dragon Ball: ¿No quiere romance? Akira Toriyama revela por qué nunca lo hará

“Dragon Ball” es uno de los animes que se ganó a los fanáticos en cada capítulo, ya sea por las batallas y muestras de poder en cada episodio, así como de las ocurrencias de Goku y sus amigos.

Sin embargo, algo que se ha visto con escasez, es el romance y la relación de algunas parejas. Si bien la animación no se enfoca en ese aspecto, un poco del lado más emocional de los personajes no vendría mal a los espectadores.

Todo parecía indicar que al creador no le interesa mostrar esa faceta de la historia, pero la realidad no estaría más que equivocada, pues para Akira Toriyama se le hace muy “vergonzoso” representar esas escenas en el anime.

Esto lo afirmó en la Daizenshuu 7, a través de la guía oficial de “Dragon Ball” publicada en 1996, donde el mangaka contó algunas historias secretas de sus personajes, como la relación de Krilin y Androide 18, donde aprovechó en agregar que nunca dibujaría romance en su manga.

Dragon Ball Z - Goku y Milk se besan

“Pasaron muchas cosas durante eso 7 años. Para la Androide 18, Krilin era un tipo de persona que nunca antes había conocido: sincera y directa. Poco a poco eso le atrajo. En mi opinión, su historia de amor está bastante bien establecida”, comentó Toriyama.

“La de Bulma y Vegeta también. Sin embargo, nunca lo dibujaría en el manga, es muy, muy vergonzoso. Dejaré que mi amigo Masakazu Katsura maneje historias de amor como esta”, finalizó.

Dragon Ball Z - Goku besa a Milk (Escena completa)

Katsura sería el autor de Video Girl Ai y DNA2, que es caracterizado por contar historias desde el punto de vista de adolescentes que no tienen suerte en el amor. A pesar que “Dragon Ball” sea mayormente de pelea, no significa que no tenga sus momentos románticos, como en la escena cuando Goku se despierta luego de haberse enfermado y junto a Milk ocurre una escena especial.