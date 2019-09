Star Wars: la saga es reimaginada como un anime [VIDEO]

Star Wars es la franquicia de ciencia ficción más grande que existe en la actualidad. Gracias a su última trilogía, la franquicia está en su apogeo y planea expandirse en el futuro.

Es así que la franquicia está ansiosa por explorar un territorio desconocido y un fanático decidió convertirla en un anime.

PUEDES VER

El resultado ha sido elogiado por miles de fanáticos de Star Wars, que desean que el proyecto se haga realidad en el futuro.

Como puede ver arriba, el video usa clips Star Wars: Galaxy of Adventures. El estilo inspirado en el anime del programa se adapta perfectamente a las imágenes y el metraje fue recortado para alinearse con los estándares del anime.

El ritmo rápido de este video y las escenas lo convierten en un regalo divertido para los fanáticos. Para cualquiera que quiera imaginar cómo podría comenzar un anime de Star Wars, esta apertura es el truco, y demuestra que tal espectáculo sería más que suficiente para despertar el interés de las personas.

Después de todo, la franquicia ha adaptado sus películas a una serie de cómics y mangas, que los seguidores disfrutaron.

Lo único que el público no ha recibido es un anime, así que se espera que Disney realice un proyecto similar poco tiempo. Star Wars: The Rise of Skywalker estará en los cines el 20 de diciembre.