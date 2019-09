Rick y Morty: ¿Quieres convertirte en un personaje de la serie? Ahora puedes

Ya no falta casi nada para el regreso de Rick y Morty con su tan esperada temoorada 4, pero los fanáticos están más emocionados que nunca. Esto es porque Justin Roiland y Dan Harmon, creadores de la serie, han realizado un inesperado anuncio, ofreciendo a todos los espectadores de su programa la oportunidad de poder aparecer en pantallas convirtiéndolos en geniales personajes 2D.

Los sueños si se hacen realidad. Si eres un fiel fanático de Rick y Morty, entonces no te querrás perder esta genial oportunidad de poder transportarte al mundo de los personajes y convivir con ellos. Los afortunados ganadores podrán ir a Los Ángeles conocer a Roiland y Harmon para que lo dibujen e introduzcan en la serie.

Mira el anuncio aquí

En el Twitt realizado a través de la cuenta oficial de la serie se puede leer lo siguiente:

“Estaremos presentando un nuevo personaje esta temporada ¡Tú! Ingresa para ganar una oportunidad de ser atraído a un futuro episodio de Rick y Morty y pasar el rato con los creadores Dan Harmon y Justin Roiland en LA!”

Rick y Morty

Pero con esta oferta los fanáticos no solo podrán salir en un capítulo de la serie, sino que estarán apoyando a la causa de Roiland y Harmon, que es apoyar a Next for Austim, que es una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que diseña, lanza y apoya estratégicamente programas innovadores para mejorar el la vida de las personas que viven con el trastorno del espectro autista

En palabras del productor Roiland, la forma de participar es la siguiente “Vaya a Prizeo.com y haga una donación a NEXT for Autism para tener la oportunidad de ganar un episodio de Rick and Morty, pasar el rato con nosotros y ver el estudio donde hacemos el espectáculo”.