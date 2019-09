Ranking semanal de popularidad: One Piece nuevamente a la cabeza

Esta semana comienza bastante bien para todos los fanáticos de One Piece, ya que el manga hecho por el mangaka Eichiro Oda ha logrado repuntar luego que hace unas semanas fue superado por Kimetsu no Yaiba. Pese a los descansos que se ha tomado, no fue impedimento para que durante la última encuesta sus seguidores lo pusieran una vez más en el primer lugar.

La revista japones en la que se publican los mangas más populares, ha liberado su nuevo ranking semanal de popularidad. Grande a sido la sorpresa de la comunidad otaku al ver como One Piece se logró colocar en la cima una vez más, pero que muy de cerca lo siguen por detrás Dr. Stone en el segundo puesto y Kimetsu no Yaiba en el tercero.

Este el el top de popularidad de la última edición:

1. One Piece

2. Dr. Stone

3. Kimetsu no Yaiba

4. The Promised Neverland

5. Haikyu!!

6. Black Clover

7. We Never Learn

8. Act-Age

9. Jujutsu Kaisen

10. Kamio Yui wa Kami wo Yui

11. Futari no Futo Hoshi

12. Samurai 8

13. Beast Children

14. Tokyo Shinobi Squad

Otra de las novedades para esta nueva edición es que en la portada se puede apreciar un arte de My Hero Academia realizado por su autor Kohei Horikoshi, para anunciar el pronto regreso de su versión animada.

Uno más de los anuncios que se ha realizado en la revista es que el manga que debutó hace dos semanas, Mitama Ghost Security ha recibido una extensión especial de 23 páginas, lo mismo ha pasado con otros que han sido considerados entre los más leídos.