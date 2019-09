Pokemon Sun and Moon: ¿Ash seguirá en nueva temporada? Actriz de voz reveló futuro del personaje

Todos los que son fanáticos de Pokemon, aquellos que crecieron viendo esta franquicia y que han sufrido durante 22 años viendo perder a Satoshi en las Ligas, finalmente tuvieron su revancha. El entrenador al fin logró hacerse con el título de campeón, siendo así el primero en levantar la copa de Alola. Para muchos puede no ser la mejor temporada, pero es imposible no ponerse sentimental cuando se trata de un personaje que ha estado en nuestras pantallas y vidas desde el año 1997.

El capítulo 139 de Pokemon Sun and Moon presentó la segunda parte de la final “Ash vs Gladion”, los rivales de toda la temporada al fin enfrentados para saber quien realmente es el mejor del lugar. Su pelea comenzó usando a dos de sus criaturas, Melmetal vs Silvally, luego fue Pikachu vs Silvally.

Al fin pudimos ver a un Pikachu ultra poderoso, que se lanzó con todo para vencer al Zoroark de Gladion, la batalla terminó en un empate y el enfrentamiento final se decidió con el Lycanroc forma nocturna de Gladion y el Lycarion crepuscular de Satoshi. Tras un feroz enfrentamiento y cuando parecía que todo estaba perdido, la victoria fue para el joven entrenador de pueblo Paleta.

Las celebraciones se hicieron sentir en muchos lugares, miles de fanáticos se reunieron en diferentes lugares del mundo para conmemorar este gran suceso que definitivamente marcará un antes y un después de la franquicia que más nos ha marcado en los últimos 22 años.

Pero ahora viene la pregunta ¿Qué sigue?

¿Seguirá Ash (Satoshi) siendo el protagonista?

Mucho se dijo acerca de un posible reinicio del anime. Esto se debe a que la próxima temporada no se llevará a cabo únicamente en la región de Galar, sino que por el contrario dejará ver todas las regiones que hemos conocido a lo largo de todos los arcos.

A pesar que creen que tal vez Ash vaya a desaparecer luego de haber ganado su primera liga, la “Seiyuu”, Rika Matsumoto, actriz de voz del personaje, nos ha dado una luz de esperanza durante una entrevista en la que afirmó “El primer campeonato no significa que el camino a ser maestro Pokémon haya acabado”. Esto podría significar que podríamos seguir viendo al protagonista por mucho tiempo.