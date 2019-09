Marvel y DC: las 7 películas basadas en cómics que fueron nominadas a los Oscar [VIDEO]

Como todos los años, los Premios Oscar resaltan lo mejor en películas, actuaciones y logros técnicos, pero quizás el género que no ha tenido mucha participación en su ceremonia ha sido el de superhéroes.

Si bien no han estado alejada a los premios, las adaptaciones de comics rara vez llegan a las categorías de actuación o guiones, y solo se posicionan en categorías técnicas. Quizás la excepción ha sido en la última edición, donde se vio a Black Panther en la categoría “Mejor película”. Repasemos qué otras película han sido parte de la gala.

Superman (1941)

La caricatura de Superman de Max Fleischer y que inspiró a Batman: The Animated Series, fue la primer adaptación de cómics en ser nominada a un Premio de la Academia. Fue incluida en la categoría Mejor Corto animado. Perdió ante “Lend a Paw”, dibujo de Mickey Mouse.

Superman (1978)

Protagonizado por el recordado Christopher Reeves, es considerada la precursora de las películas de superhéroes live-action. En su tiempo obtuvo tres nominaciones a los Premios Oscar: mejor banda sonora, mejor edición de sonido y mejor montaje.

Batman Returns (1992)

La película de Tim Burton obtuvo dos nominaciones al Óscar, por Mejores efectos visuales y Mejor maquillaje. No logró los reconocimientos al perderlos ante la comedia de horror Death Becomes Her y Dracula de Bram Stoker, respectivamente.

Spider-Man 2 (2004)

La cinta dirigida por Sam Raimi fue la primera basada en un cómic original de Marvel en ganar un Premio Oscar, en este caso en la categoría mejores efectos visuales.

La máscara (1994)

La adaptación al cómic de Dark Horse, The Mask, ocasionó que la vida de Jim Carrey no fuera la misma y lo convirtió en un éxito a nivel mundial. La cinta obtuvo la nominación a Mejores efectos especiales, pero perdió el Óscar ante Forrest Gump.

Black Panther (2018)

Sin duda la sorpresa de la noche. Marvel Studios ingresó a la última edición de los premios Óscar gracias a que la Academia consideró el éxito de taquilla de la cinta. La cinta fue nominada a un total de siete premios y ganó en Mejor banda sonora, Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

Iron Man (2008)

La primera cinta del popular Universo Cinematográfico Marvel obtuvo dos nominaciones al Premio de la Academia, por Mejor edición de sonido y Mejores efectos visuales. Lamentablemente perdió ante The Dark knight y en efectos visuales ante El curiosos caso de Benjamin Button.