Comedia sobre Hitler gana Festival de Toronto

A días del triunfo del Joker en Venecia, se suma una película que podría tentar a más de una nominación a los Óscar. Se trata de Jojo Rabbit, la comedia definida como una “sátira anti-odio” que dirige y protagoniza Taika Waititi, convertido en Adolf Hitler. La cinta obtuvo el People’s Choice en el Festival de Toronto, dejando como primera finalista a Marriage Story y luego a Parasite, última ganadora del Festival de Cannes.

La comedia de Waititi nos cuenta la historia de “un chico alemán durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo mejor amigo es un Hitler imaginario”. En el elenco está Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson y Thomasin McKenzie y su estreno mundial fue precisamente en Toronto.

“Aunque el personaje de mi película no es alguien malvado debido a que tiene el cerebro de un niño de diez años porque sale de la cabeza de Jojo, hay elementos en él que se comparten con el hombre real”, declaró hace poco Waititi.

En el caso de Johansson, la actriz podría tentar varios premios por Jojo Rabbit y Marriage Story, es decir, por partida doble. La sátira pertenecía a Fox Searchlight antes de que Disney comprara la empresa en su totalidad, ello significó un ‘temor’ para el elenco y el director, quienes pensaron que sería difícil que la marca estrene una película con esas características.

Con el premio en Toronto, la cinta se perfila en la carrera a los Óscar, ya que, en años anteriores, las ganadoras de este festival han conseguido nominaciones, como Green Book de Peter Farrelly, que superó a la favorita Roma. “La mayoría de la gente realmente amaba el guion”, dijo el director.

Claves

Otros premios. Premio del público al mejor documental: The Cave de Feras Fayyad. Primer finalista, documentales: I’m Not Alone de Garin Hovannisian. Segundo finalista: Dads de Bryce Dallas Howard.