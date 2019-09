Doctor Strange 2: confirma que personajes de Marvel podrían revivir en nuevo film

La fase 4 del UCM tiene emocionados a todos los fanáticos, quienes están al pendiente de cada noticia que sale acerca de sus cintas favoritas. Ahora se ha filtrado un nuevo spoiler que ha llenado de esperanza a los seguidores de Marvel, ya que confirmaría el posible regreso de dos queridos personajes.

A través de las redes sociales se realizó un post hablando acerca de lo que será el nuevo film de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, en este se afirma que dos recordados personajes volverían a la vida para reintegrarse al UCM, pese a que se les vio morir en sus respectivas cintas.

PUEDES VER

Según esta nueva filtración, Doctor Strange en compañía de Scarlet Witch tendrán que lidiar con los desórdenes del multiverso, esto causaría el regreso de dos recordados personajes cuyas muertes dejaron sin palabras a los fanáticos. Se trata de Ancient One y Quicksilver, que desaparecieron en 'Doctor Strange (2016) y 'Age of Ultron (2015) respectivamente.

Por lo que se puede leer en estos nuevos spoilers, la interacción con el multiverso y los viajes por universos paralelos podrían causar el regreso de estos dos personajes del UCM ¿Habrán otros más? No solo se trata de esto, sino que se habla también sobre el actor David Tennant, quien podría hacer el papel de villano para esta nueva entrega.