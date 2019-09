¿Wolverine o Namor? Así luciría Keanu Reeves dentro de Marvel Studios

Si hay un nombre que Marvel Studios se ha empecinado por fichar, ese es Keanu Reeves. El popular John Wick está en lista de Disney para que forme parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En más de una oportunidad, el presidente Kevin Feige ha revelado que está interesado en que Keanu Reeves forme parte de sus filas y, desde entonces, los fanáticos se han preguntado, qué papel le quedaría bien. Algunos piensan que puede ser Wolverine, otros que Namor, incluso Moon Knight.

Ante tanta incógnita, el dibujante de cómics Alexander Lozano decidió dibujar cómo se vería Keanu Reeves como Wolverine y Namor.

Lozano ya ha trabajado para Marvel Comics con personajes como Iron Man, Cíclope, Carnage, entre otros, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para publicar el boceto de Keanu Reeves como Wolverine.

Así luce Keanu Reeves como Wolverine. Foto: Alexander Lozano

Recordemos que el personaje de Wolverine ya fue interpretado por Hugh Jackman en las sagas de X-Men, sin embargo, al regresar a Marvel Studios, estos estarían buscando un nuevo actor para interpretar al mutante. ¿Podrá ser Keanu Reeves? Quizás.

Por otro lado, Alexander se animó a caracterizarlo como Namor, el rey de Atlantis. “Namor... por mucho que me guste la arrogancia del submarinista corriendo en speedos verdes, ciertamente me encataría ver a Keanu Reeves con el disfraz negro como el Rey de Atlantis”, publicó el artista.

Así luciría Keanu Reeves como Namor, el rey de Atlantis. Foto: Alexander Lozano

Por el momento, no hay ninguna confirmación de que Keanu Reeves sea Wolverine o Namor, incluso no se sabe si será parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, hay algunos rumores que indican que lo veríamos hacer su gran debut en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.