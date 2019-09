“Joker” no estaría nominada al Oscar por un singular y extraño motivo

Todo apunta a que será el gran estreno del año. Viene de ganar el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia y viene acumulando críticas positivas. Sin duda alguna, Joker será la sensación del 2019.

Sin embargo, todos esos precedentes quedarían en el olvido tras saber que posiblemente, la cinta de Joaquín Phoenix y Todd Phillips no sería nominada a los Premios Oscar por un extraño motivo.

La nueva película del Joker trata temas crudos y muestra una realidad diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, también cuenta con una clasificación R, mostrando escenas violentas y excesivamente sangrientas, lo cual le jugaría en contra de su nominación al Oscar.

Según el artículo publicado en The Hollywood Reporter titulado “Will Oscar Embrace ‘Joker', a Comic Book Movie Without a Superhero but With Gun Violence?" (¿Los Oscar aceptarán Joker, una película de cómics sin superhéroes pero con violencia armada?), expresa que las secuencias de violencia le perjudicarían.

Los temas que menciona el artículo es que el Joker trata asuntos delicados. La exposición al uso libre de armas, los tiroteos masivos y los padecimientos mentales es algo que viene siendo regulado por los estudios cinematográficos.

Sin embargo, parece que la cinta de Todd Phillips abusa de esto, por lo que, a pesar de haber ganado el León de Oro y recibir buenas críticas, no sería aceptado en la Academia.

SINOPSIS DE JOKER

La pasión de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad, es hacer reír a la gente. Sin embargo, una serie de trágicos sucesos harán que su visión del mundo se distorsione considerablemente convirtiéndolo en un brillante criminal.