Jennifer López, revelación del cine a los 50

Abrumada como nunca por los críticos de cine, Jennifer López se ha convertido en la revelación de esta temporada de premios desde el estreno de Hustlers en el Festival de Toronto. Ella como ‘Ramona’ lidera a un grupo de mujeres que arman una estrategia para asaltar a los hombres de Wall Street, después de la crisis económica del 2008. La prensa que ya vio la película no solo coincide en que será nominada al Oscar por primera vez, sino que podría triunfar el 9 de febrero.

“Estaba literalmente sentada en mi cama y me enviaron todas las reseñas. No podía creerlo. Estaba llorando. Mi amiga de hace 20 años y yo estábamos sentadas allí y ella estaba tratando de filmarme. Pensé, ¡Dios mío! Trabajas duro toda tu vida y te preguntas si alguien se da cuenta. Tienes sueños cuando eres una niña pequeña de estar (en los Oscar), ¿sabes a qué me refiero?”, dijo en la primera entrevista tras conocer el puntaje de la crítica.

Después de haber sido nominada a los Globos de Oro por Selena, J.Lo ha tenido que soportar duras opiniones que ponían en duda su carrera como actriz. Nominada a los premios Razzie (o anti-Oscar) por cintas como Anaconda, fue elegida la peor actriz por la fallida cinta Gigli. “Sería muy bonito (ganar el Oscar), pero no quiero pensarlo mucho. Me siento que ya gané, eso me hace llorar por todos los años trabajados y porque siempre he dado lo mejor de mí, y que alguien diga que lo estás haciendo bien es maravilloso”, sostuvo López en una reciente entrevista a EFE.

En Hustlers, comparte guion con una fan suya, Keke Palmer. La cantante de 26 años interpreta a ‘Mercedes’, la pupila de ‘Ramona’ que quedará envuelta en el plan para realizar un gran asalto. Como es de suponerse, Palmer pidió a la Academia desde Toronto una estatuilla para J.Lo. “Oh, espero que lo obtenga todo, porque se lo merece. Ella me dijo que no dijera eso, porque lo maldeciré”, declaró a Vanity Fair.

La película se basa en un artículo de la periodista Jessica Pressler, publicado en 2015. Samantha Barbash, la mujer que inspira el personaje de J.Lo, es descrita como “una madre soltera del Bronx, que había comenzado a bailar a los 19 años. Su cuerpo era Jessica Rabbit, sus labios Angelina Jolie”.

Pero en el estreno el sábado pasado, según parte de la prensa estadounidense, llamó la atención, incluso más que las protagonistas y que la aclamada directora Lorene Scafaria, la presencia de Jacqueline Frances, la trabajadora sexual que fue convocada y nombrada ‘consultora de confort’. “Mi participación en esta película fue doble: hacer mi mejor trabajo para asegurarme de que los strippers se sientan representados, y también asegurarme de que los actores se sientan cómodos representándolos y haciendo este trabajo. Existe la idea de que las strippers solo tienen que aparecer y ser sexys de acuerdo con lo que otra persona piensa que es sexy”, dijo en una extensa entrevista a Variety.

Con ingresos de 32 millones de dólares, el estreno de Hustlers (al Perú llega a la cartelera en octubre como Las estafadoras de Wall Street) es hasta el momento el más taquillero en la carrera de Jennifer López. Previo a los Oscar, todo parece indicar que J.Lo, en su mejor momento, animará el intermedio de la Super Bowl.