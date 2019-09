It: Capítulo 2: ¿te gustó la película? mencionamos las peores escenas por la crítica

Luego del estreno de “It: Capítulo 2” y todas las expectativas que se generaron en redes sociales, la cinta no logró tener los resultados esperados ya que existieron algunos elementos que no lograron convencer del todo a los fanáticos.

A pesar que la adaptación del famoso libro de Stephen King, tuvo escenas muy llamativas y que superaron a la primera versión, hay algunos hechos que lamentablemente no fueron del todo aceptadas. En esta nota mencionamos cuáles son.

It: Capítulo 2 - Tráiler español

El inicio

La película en su intento de incluir una parte del libro, sobre una pareja gay que son víctimas de agresión homófoba, no tuvo el tratamiento adecuado en el resto de It: Capítulo 2, ya que solo se centraron en la dureza y violencia de la escena, dejando de lado las consecuencias de los culpables, lo que se considera como una falta de consideración para la comunidad LGTBI.

El suicidio

Cuando la versión adulta de Stanley se suicida tras enterarse que Pennywise regresó, la cinta tuvo un fatídico momento que para quienes leyeron el libro, no fue mucha sorpresa. Sin embargo, la crítica viene porque luego los miembros del Club de los Perdedores se enteran que su amigo se quitó la vida no solo por miedo sino por no ser una carga y que les sirva de motivación, lo cual es considerado como una forma de justificar un suicidio.

El ataque final a Pennywise

Una de las escenas que peores gustaron fue la manera en cómo derrotan a It, que se logró a través de insultarlo hasta que se debilitara. Lo que causó en los fanáticos sentimientos encontrados, es porque los que eran víctimas de Bullying ahora se vuelven en abusadores, tomando en cuenta que el sentido de la película cambia al considerar que el hacer a alguien más pequeño, vuelve al agresor más fuerte.

Mike Hanlon

A pesar que, en el libro el papel de Mike tenga mucho más profundizado la personalidad y vida del personaje, en la cinta de Andy Muschietti no logró darle el valor necesario y según la crítica se puede considerar racista, el hecho de pasar de tener a unos padres amorosos que murieron en un incendio, lo que se supone generó su trauma, sería más bien el poseer a unos progenitores drogadictos. Esto ha causado una gran indignación por tomar estereotipos en la gente de piel negra.