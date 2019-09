Gerardo Ruiz Miñán: “Todo empieza con un buen guion”

Por: Estefany Barrientos F.

A casi siete años de su rodaje, se estrena Píxeles de familia, un “drama doméstico” sobre una familia de clase media con conflictos bajo la alfombra: una posible adicción y la crisis de pareja. Gerardo Ruiz Miñán, guionista de la exitosa serie ‘Mi problema con las mujeres’, reúne a un reparto conocido en teatro y cine: Paul Vega, Yvonne Frayssinet, Sergio Gjurinovic y Wendy Vásquez. “Tenemos que ser realistas, ver qué número de salas es conveniente para la película, para que esas se llenen. Mi película no es completamente comercial, no es una comedia”, dice acerca de la ‘batalla’ por mantenerse en las salas.

Tienen un buen tráiler, reparto conocido y de carrera. ¿Por qué tardó tanto el estreno?

Salió el premio DAFO (del Ministerio de Cultura) y no la filmé, digamos, en el momento, me di un tiempo para buscar algún fondo adicional, y bueno, no llegó. Es difícil.

¿En qué sentido?

En el proceso de empezar a hacerla se hicieron más películas comerciales… ya no era como antes. Hasta hace poco, cuando se hacían pocas películas peruanas, se hacía una y las marcas entraban, porque era la novedad. En ese tiempo decían no, las comedias son las que están dando…

¿Y qué tipo de película es Píxeles de familia? ¿Presentas a una familia disfuncional?

Lo son. Lo que hace la película es seguirlos, son como minihistorias de los integrantes de la familia por separado. Es como plantearle al público: “¿por qué reaccionan así?” . Yo traté de hacerlos bien limeños, con lo que yo he visto en amigos, conocidos… y traté de ponerlos en esas situaciones. “¿Por qué no comunican eso a sus familias?” Lo pueden hacer, pero no lo hacen.

En eso se diferencia a que en Perú los problemas llevados a la ficción a veces están más en lo económico, ¿no?

Sí, aquí sus necesidades más vitales no están en sobrevivir, aunque hay una baja económica. No quiero spoilear. Yo tenía un tráiler que era explicativo, pero duraba como dos minutos (sonríe) y la distribuidora me dijo: “Tiene que reducirse”. Pero Paul (Vega) es un empresario, es el núcleo del matrimonio y tiene un tema con la pareja.

Has hecho guiones de televisión (escribió ‘Alfonsina’ para América y que fue presentada en su preventa). ¿Por qué se dejaron de hacer series como ‘Mi problema con las mujeres’?

Talento hay, ¿no? Equipo técnico capo, actores hay hasta por gusto y me da pena porque son actores que no tienen… yo digo: “¡cómo no protagoniza este tal cosa!”. Pero supongo que falta función ejecutiva que se mande a hacer.

Me decías que deberían trabajar con tiempo, con equipos de guionistas.

Sí, porque todo empieza con un buen guion. Y esa casa televisiva puede conseguir alianzas con otras productoras.

PUEDES VER Arnold Schwarzenegger asegura que Donald Trump está enamorado de él

¿Qué estás escribiendo?

Tengo dos comedias (sonríe). Una de ellas es Última llamada… pero no la hice porque esté siguiendo el camino de otros, eso lo tenía desde siempre, antes de que postule con Píxeles.

Después de trabajar en televisión, teatro, publicidad, el cine, para ti, es lo más complejo.

Es el camino más largo y difícil. En el tema del dinero tienes dos caminos: o DAFO o tocarle las puertas a marcas. A veces vas a una marca y ellos te dicen simplemente: “Justifícame por qué no debo ir a la televisión”. Ahora he escuchado que las marcas dicen: “Justifícame por qué, si puedo irme a la secuela de tal película (taquillera)”. Entonces, es complicado.