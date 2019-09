Star Wars: revelan la extraña conexión entre Snoke y Palpatine

La franquicia de Star Wars mostró como parte de su nueva trilogía a un personaje con gran influencia, se trata del ex Líder Supremo ‘Snoke’, a quien se pudo ver en la cinta “The Last Jedi” siendo asesinado por quien fue su discípulo, Ben Solo, o también conocido como Kylo Ren. La rápida desaparición dejó a los fanáticos con muchas dudas, por lo cual se ha dado a conocer más detalles de este antagonista.

Hace poco se publicó un nuevo comic de Star Wars, que lleva por nombre 'Age of Resistance: Supreme Leader Snoke", donde se vio un poco más a detalle lo que fue el entrenamiento de Ben Solo. Es aquí donde se reveló la misteriosa conexión entre el Emperador Palpatine y el villano.

En esta primera entrega se ve como Kylo Ren lleva a cabo un entrenamiento dirigido por Snoke, en el mismo lugar donde alguna vez entrenó Luke Skywalker con Yoda, el planeta Dragobah. Aquí el ex Líder Supremo menciona una frase que lo relaciona directamente con el emperador.

Star Wars - Snoke

Durante el entrenamiento, Snoke se da cuenta que el joven Ben Solo subestima el poder que tiene su tío y anterior maestro, Luke. Es entonces cuando menciona: “Si hubiera tenido a tu tío a mi lado en lugar de a ti, la galaxia habría sido mía hace mucho tiempo”.

Para la mayoría esta puede ser una frase cualquiera, pero si regresamos en el tiempo y recordamos los sucedido con Skywalker, se puede llegar a la conclusión que quien debía de estar entrenando con Snoke originalmente para convertirse en el siguiente Darth Vader era el y no Kylo, todo esto de acuerdo a los planes del emperador.

Recordemos que en el pasado el antagonista tentó a Luke para pasarse al lado oscuro pero este se negó rotundamente, provocando que lo atacaran, este hecho logró que la poca bondad que aún habitaba dentro de Vader saliera y defendiera a su hijo, matando así a el Emperador Palpatine ¿O no?