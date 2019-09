One Piece: ¿Un traidor? manga ocasiona división de fans por escena de Law

Uno de los manga y anime más visto, One Piece, no deja de causar incertidumbre en sus fanáticos semana tras semana. El último capítulo del manga podría haber revelado un hecho que podría hacer que el plan que los Mugiwara con los samurai de Wano estuvieron organizando durante tanto tiempo sea desperdiciado.

Podría haber un traidor dentro de la alianza que formo Luffy. Según los fanáticos que leen el manga se podría tratar de Law, ya que este aparece en uno de los cuadros del último capítulo, luego que el shogun menciona que ya está al tanto del ataque que están planeando en su contra y que tiene todo preparado para detener a los Mugiwara o quien sea que llegue.

#SiLuffyConfíaYoConfío

Tras toda la polémica, en redes sociales y en especial en el grupo de Facebook ‘Los Mugiwara (One Piece)’, se generó toda una tendencia entre los seguidores del anime, quienes afirman que Law no es un traidor, ya que desde un principio Luffy siempre confió en el y por eso confían en que el líder de los piratas Heart no hizo nada malo.

Tanto ha sido el impacto de este movimiento, que varios de los seguidores de este grupo se empezaron a cambiar la foto de perfil, por la imagen de Luffy, en el momento cuando pregunta a Law si este los traicionaría, recibiendo una respuesta negativa.