Zack Efron: ¿Lo esperabas? En conversaciones para ser Adam Warlock

Ya habían salido algunas ilustraciones de Zack Efron como Adam Warlock, pero solo quedaba en la mente de los fanáticos la posibilidad de tener al actor como parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero ahora, un nuevo informe de We Got This Covered (WGTC) reveló que la estrella de 31 años podría haberse reunido con la compañía para entrar en detalles sobre su integración a la larga saga de héroes que están presentes en la pantalla grande.

Algo que se demostró en las historietas de Marvel, es que Warlock tiene una gran capacidad en la lucha contra Thanos, pero no lo incluyeron en el UCM salvo una mención que le hicieron en la segunda escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia Vol.2 y se presenta como una creación de los Soberanos.

Que la estrella de Disney sea uno de los héroes de la exitosa casa de estudios, podría no tener las respuestas esperadas, como pasó con Robert Pattinson en Batman. Sin embargo, nunca está de más darle la oportunidad para demostrar todo su potencial.

Guardianes de la Galaxia 2 - Adam Warlock

Efron no parece ser la única opción para la empresa, debido a recientes comunicados que salieron en 4Chan y difundidos por WGTC, en el cual informaron que Lucas Till y Dacre Montgomery serían las demás alternativas para interpretar a Warlock, los cuales también se reunieron con Marvel Studios.

Al parecer solo queda esperar para tener una respuesta por parte de la empresa y conocer al que interpretará al gran superhéroe. Lo que queda claro, es que la fase 4 estará más emocionante que nunca con el inicio de Black Widow y ver un poco más de ‎Scarlett Johansson‎ como Natalia Romanova,