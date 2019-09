Viernes 13: este es el orden para ver la saga de Jason Voorhees junto a tu pareja

Hoy no es un viernes cualquiera. Hoy es viernes 13 y es imposible no recordar a la gran franquicia de horror que nos asustó durante mucho tiempo. ¿A cuál nos referimos? Friday the 13TH con Jason Voorhees.

El aterrador personaje que aparece en todas las películas de la saga, portador de una máscara de hockey y un arma, ha sido un boom en la historia del cine y la cultura popular.

Actualmente la saga entera de Friday the 13TH cuenta con 12 películas, empezando en 1980 hasta el 2009, con el último reboot. Si es que deseas ver las películas de manera completa y en orden.

Hasta 1993, la secuencia de películas no era difícil de entender, sin embargo, Jason X (2002) se debe ver antes que Freddy vs Jason (2003). Tras esto, te dejamos la lista para poder ver a Jason Voorhees matar gente.

Friday the 13th (1980)

Friday the 13th Part 2 (1981)

Friday the 13th Part III (1982)

Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

Friday the 13th: A New Beginning (1985)

Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)

Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

Freddy vs. Jason (2003)

Jason X (2002)

Friday the 13th (2009)

Tras lo expuesto, estás más que listo para poder disfrutar de un aterrador Viernes 13 junto a Jason Voorhees. Claramente, deberás estar acompañado de tu pareja, mascota, familia y/o mejor amigo en caso de que te asusten este tipo de películas.