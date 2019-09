The Walking Dead temporada 10: conoce los títulos y sinopsis de los episodios

Estamos a tan solo unas pocas semanas de que se estrene la temporada 10 de The Walking Dead y ya se van conociendo nuevos detalles de esta entrega.

Sin duda alguna, esta nueva temporada nos dejará con la boca abierta, pues promete estar cargada con grandes dosis de intensidad, importantes revelaciones y harta acción. Además de que nos despediremos de Michonne (Danai Gurira), uno de los personajes más queridos.

TRÁILER THE WALKING DEAD TEMPORADA 10

Ahora último se han develado los títulos que tendrán los episodios de la temporada 10, así como también, la sinopsis de los primeros cinco capítulos de la nueva entrega de The Walking Dead.

Recordemos que esta temporada estará compuesta de dos partes y será la primera en no contar al 100% con Rick Grimes (Andrew Lincoln). A continuación te detallaremos lo que se ha revelado.

- Lines we cross (10x01)

“El grupo de Oceanside continúa entrenando por si los Susurradores vuelven".

- We are the end of the world (10x02)

“Se revela el origen de lo que une a Alpha y Beta a medida que los Susurradores se agrupan y preparan sus hordas”.

- Ghosts (10x03)

“La amenaza de un regreso de los Susurradores provoca un sentimiento de paranoia en toda Alejandría.”

- Silence the whisperers (10x04)

“Los habitantes de Alejandría, todavía paranoicos, se enfurecen con los Susurradores y le quitan el miedo a Negan".

- What it always is (10x05)

“En Hilltop se quedan sin resursos; Negan es idealizado por un superviviente de Alejandría; Ezekiel guarda un secreto”.

- Bonds (10x06)

- Open your eyes (10x07)

- The world before (10x08)

Tras lo expuesto por los episodios de la temporada 10 de The Walking Dead, conoceremos un poco más sobre el pasado de Los Susurradores, así como su modus operandi. Por otro lado, Negan se sumará a los supervivientes en su lucha con los villanos.