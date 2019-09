Spider-Man: Homecoming no estará en el catálogo de Disney+

A pesar que Disney+ aún no se ha lanzado en Estados Unidos, se sabe que se ha implementado una prueba e los Países Bajos que servirá para saber como los usuarios reaccionan con la nueva plataforma de streaming.

Fue gracias a esta versión beta que algunos suscriptores notaron que Disney+ contará con las series animadas clásicas de Marvel.

Sin embargo, también indagaron con cuántas películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) contará el servicio.

Spider-Man: Homecoming - primera escena

Grande fue la sorpresa cuando los usuarios se percataron que todas las películas del UCM estarán, salvo Spider-Man: Homecoming.

Esto se debe a la reciente ruptura comercial entre Marvel Studios y Sony Pictures. Es así que cuando Disney+ llegue solo estarán disponbibles las apariciones del 'Trepamuros' en Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Por último, se cree que Spider-Man: Far from Home también cuente con el mismo destino que su predecesora y no esté dentro del catálogo de la plataforma de streaming de Disney.

Hermanos Russo desean dirigir una película de Silver Surfer

Ahora que Anthony y Joe Russo ya no son parte de Marvel Studios y tienen libertad para trabajar en otros proyectos, ambos son fanáticos de los cómics y expresaron sus deseos de volver al UCM si se les permite dirigir una sola película: Silver Surfer.

Esta no es la primera vez que los hermanos Russo le dan ideas a Kevin Feige para realizar películas sobre los personajes de Marvel.

Uno de los últimos proyectos que desean realizar es el de Secret Wars, esto implicaría introducir a muchos personajes nuevos, como Los 4 Fantásticos, los X-Men y el Doctor Doom.

Sin embargo, Joe Russo explico que él y su hermano quieren enfocarse en Silver Surfer, así lo expresó en una entrevista concedida a Syfywire.

