Marvel: ¡Quieren a Denzel Washington como Magneto! así lo habría pedido Disney

Luego de que saliera el rumor que Marvel Studios estaría buscando actores afrodescendientes para los personajes de Profesor X y Magneto, por la aparición de los X-Men en el UCM, hace poco se reveló un posible ingreso de un conocido actor.

Y según We Got Thus Covered, anunció que Denzel Washington podría estar como candidato de Disney para que sea Michael Fassbender en la franquicia y haga el papel de Magneto, lo cual estaría casi seguro por haberse cumplido otras informaciones del portal.

X-Men Dark Phoenix

Otro de los candidatos sería Giancarlo Esposito de Breaking Bad, sin embargo, hasta ahora no habría nada oficial de ninguno de los dos actores, por lo que se espera que puedan afirmar con prontitud y mantener tranquilos a los fanáticos que esperan por más.