Game of Thrones: HBO prepara serie precuela de los Targaryen

Game of Thrones (Juego de Tronos) pudo haber acabado hace algunos meses, sin embargo, aún hay más historia por contar. Por ejemplo, ya se está trabajando en una serie precuela llamada Luna Roja y ahora ha aparecido otra, Los Targaryen.

Y si creías que esta nueva entrega tendrá dragones, pues sí. Habrán muchos dragones. La revista Entertainment Weekly ha develado que existen varios rumores de negociación de esta serie precuela de Game of Thrones.

¿De qué trataría Los Taragaryen? De nada más y nada menos que la leyenda conocida como Danza de los Dragones. Según Entertainment Weekly, el proyecto ha sido un fuerte contendiente para un pedido eventual desde que HBO encargó a cinco guionistas que probaran diferentes ideas precuelas de GOT.

Este piloto ha sido atractivo para el autor de la saga de Juego de Tronos, George RR Martin, quien estaría como productor ejecutivo. A principios de este año, el escritor publicó Fire and Blood, una historia de la Casa Targaryen que abarca aproximadamente 150 años.

La novela en cuestión servirá para sentar los bases de la serie y también, perfeccionar el guión piloto que ha sido escrito por Ryan Condal. Aún no hay un nombre para la serie precuela, sin embargo, se especula que sería Game of Thrones: Fire and Blood.

¿Qué es la Danza de Dragones?

Esta es una leyenda que narra la guerra civil masiva en los Siete Reinos, donde se enfrentaron dos ramas rivales de la Casa Targaryen. Esto ocurrió aproximadamente 200 años antes de los eventos de Game of Thrones.