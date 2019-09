Dragon Ball: Toriyama revela cómo luciría Gokú de anciano, ¿llegará su fin?

¿En algún momento veremos el final de Gokú? Durante toda la historia de Dragon Ball Super lo hemos visto pelear con un sinfín de enemigos y lucir igual, sin ningún cambio. Incluso en Dragon Ball GT lo vimos un poco mayor.

Esto nos hace pensar que nunca veremos al saiyajin con arrugas y canas, debido a su raza saiyajin, podría durar igual durante otros 100 años. O eso pensábamos. En esta oportunidad Akira Toriyama ha revelado una curiosa imagen de Gokú anciano.

El mangaka realizó un boceto de cómo luciría Gokú cuando llegue a la edad del maestro Roshi. A continuación podrás ver al saiyajin llegando al término de su edad en Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super

La ilustración realizada por Akira Toriyama fue publicada en “The Anime and Me”, un cómic que el mangaka escribió para la Guía Especial del anime de Dragon Ball Z en 1989. ¡Hace 30 años sabíamos cómo iba a lucir Gokú! Y no lo sabíamos...

En ese entonces, el saiyajin había terminado de pelear con Vegeta en el manga, por lo que Akira Toriyama no sabía cómo iba a terminar la historia de Dragon Ball Super. Debido a esa incógnita, el mangaka convirtió a Gokú en anciano, pensado que podía llegar su fin en cualquier momento.

¿Los saiyajin pueden envejecer?

Según lo mostrado hasta la actualidad, pareciese que no. Sin embargo, sí lo hacen pero no al mismo ritmo que los seres humanos normales. En Dragon Ball Super, Vegeta reveló que al ser una raza guerrera, sus cuerpos están programados para envejecer lentamente.