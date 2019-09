My Hero Academia: ¿Cuál es el nombre heroíco de Bakugo? Manga reveló la verdad

Nuevas y peligrosas aventuras les aguardan a los héroes. My Hero Academia está entrando en un nuevo arco argumental luego de dar por concluido el conflicto entre la Liga de Villanos y el Ejército de liberación. El anime y Manga más visto por miles de fanáticos en Japón y el mundo alista todo para su regreso en octubre con su nueva temporada.

Tras el retorno a la vida diaria de los héroes se pudo ver como los profesionales discutían acerca de las nuevas pasantías a las que serían sometidos sus estudiantes y del peligro que se estaría acercando. En medio de todo esto el tiempo pasa volando y los jóvenes ya están celebrando la navidad.

Entre tanta felicidad se recuerda a un héroe icónico de la serie, se trata de Best Jeanist, quien se encargó de entrenar a Bakugo durante las primeras pansantías. Como se recuerda, el tercero en la lista de profesionales se encuentra desaparecido desde el enfrentamiento con All For One, hasta se presume que podría estar muerto, luego de lo que se mostró en capítulos anteriores del manga.

My Hero Academia

Al ser cuestionado por si al fin había decidido su nombre como héroe, recuerda las palabras que le dijo antes Best Jeanist, “El nombre es un deseo, es lo que quieres ser y lo que debes ser. Debes mirar desde el exterior.”

My Hero Academia

Tras esto recuerda la promesa que tenían, que el día en que llegara a segundo año y tuviera una licencia provisional volvería y le diría el nombre que había decidido. ¿Cuál podría ser este nombre? Muchos dicen que podría hacer lo mismo que Midoriya “Deku” y hacerse llamar “Kacchan”, el apodo que tanto odiaba.