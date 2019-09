Hermanos Russo desean dirigir una película de Silver Surfer

Ahora que Anthony y Joe Russo ya no son parte de Marvel Studios y tienen libertad para trabajar en otros proyectos, ambos son fanáticos de los cómics y expresaron sus deseos de volver al UCM si se les permite dirigir una sola película: Silver Surfer.

Esta no es la primera vez que los hermanos Russo le dan ideas a Kevin Feige para realizar películas sobre los personajes de Marvel.

Uno de los últimos proyectos que desean realizar es el de Secret Wars, esto implicaría introducir a muchos personajes nuevos, como Los 4 Fantásticos, los X-Men y el Doctor Doom.

Sin embargo, Joe Russo explico que él y su hermano quieren enfocarse en Silver Surfer, así lo expresó en una entrevista concedida a Syfywire.

"Crecí leyendo los cómics de X-Men escritos por John Byrne, pero Ben Grimm se fue convirtiendo en mi personaje favorito a medida que crecía. Ahora la Cosa y los 4 Fantásticos forman parte de Marvel. Eso es mucho. Siempre he dicho que me encantaría hacer Secret Wars porque es uno de los primeros cómics que me enamoraron de pequeño. La idea de contar un evento como ese es parte de la razón por la que nos encanta hacer este tipo de películas.

Nos encanta la idea de contar estas historias que se engarzan unas con otras en un todo más grande, con tantos personajes y tantos puntos de vista diferentes alrededor de un mismo hilo argumental. De todos modos, uno de mis favoritos siempre ha sido Silver Surfer. Es un personaje asombroso e ir a por todas en un entorno cósmico sería realmente divertido. Hay muchas cosas que nos atraen de esa idea", indicó el director,

Aunque no hay un anuncio oficial que indique que los Russo volverán al Marvel, miles de fanáticos creen que Kevin Feige solicitará sus servicios para algún proyecto relacionado con el UCM.

