"Los Ángeles de Charlie" suma a Miley Cyrus, Ariana Grande y Lana del Rey

Las cantantes pop Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey anunciaron en sus redes sociales que serán parte del reinicio de la franquicia de Sony Pictures, “Los Ángeles de Charlie”.

Con un post de un extracto de su nuevo videoclip, las tres artistas anticiparon que se unieron para hacer el tema central de la nueva entrega de la saga cinematográfica. El videoclip de “Don’t call me angel” será lanzado a nivel mundial el viernes 13 de setiembre.

La unión de estas tres artistas se produce en un año en que todas ellas han logrado destacarse con lanzamientos y premios varios.

En tal sentido, Lana del Rey ocupa el tercer puesto en los rankings Billboard con su disco “Norman Fucking Rockwell”; Cyrus lanzó en mayo el EP “She is coming” y hace pocas semanas el tema “Slide Away”; y Grande acaparó varios premios MTV por su trabajo “Thank U Next”.

Dirigida por Elizabeth Banks y escriba por Banks, Jay Basu, Craig Mazin y Semi Chellas, “Los Ángeles de Charlie" será protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Banks, Patrick Stewart y Djimon Hounsou, y llegará a nuestra cartelera en noviembre de este año.

Los Ángeles de Charlie

El film no contará la historia como un remake de las anteriores películas, ni será una nueva versión de estas, sino que será una continuación de la serie de televisión original de los años 70.

En noviembre sabremos si esta nueva versión cumple con las expectativas.