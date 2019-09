Fairy Tail: anime prepara un épico crossover con protagonistas

Pese a que la obra más famosa del mangaka japonés Hiro Mashima, Fairy Tail, llegó a su fin hace mucho tiempo, se ha informado que se está preparando un proyecto especial para la alegría de todos sus fanáticos. Esto podría traer de regreso a Natsu y sus amigos con una compañía inesperada llegada desde muy lejos.

A través de su cuenta de Twitter, Mashima realizó un anuncio inesperado para todos sus seguidores. En este mostró un arte especial juntando a los protagonistas de sus obras más emblemáticas, Natsu de Fairy Tail, Haru de Rave Master y Shiki de su obra más reciente, Edens Zero.

“¡Proyecto semanal del 60 aniversario de la revista Shonen! La nueva serie HEROES de Hiro Mashima está programada para comenzar en octubre”, se puede leer en su post de Twitter acompañado de un arte especial.

Fairy Tail

Con respecto al nuevo proyecto, el autor dijo “¿El mundo de Rave Master, Fairy Tail y Edens Zero en uno? ¡Espero con ansias! Por supuesto, Edens Zero no se suspenderá. La serie será simultánea”.

Esta obra pretende durar un par de capítulos con una historia colaborativa no solo entre los protagonistas, sino que también pretende introducir a muchos más personajes que aparecieron dentro de cada franquicia.