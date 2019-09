Dr. Stone: Dr. Stone 1x11 EN VIVO: entérate a qué hora y dónde ver el capítulo 11 [VIDEO]

La primera temporada de Dr. Stone sigue su paso, capítulo a capítulo sigue ganando más fanático no solo en Japón, sino también en el mundo. Los nuevos y locos experimentos de Senku en compañía del reino de la ciencia no dejan de sorprender a todos ¿Serán capaces de restaurar a la sociedad en este nuevo mundo de piedra?

En esta nota podrás enterarte de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x11.

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x111?

El episodio 10 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 6 de septiembre de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x11 en América Latina: 13 de septiembre online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x11 en Estados Unidos: 13 de septiembre online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x11 en Japón: 13 de septiembre por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x11?

El capítulo 11 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

- Episodio 7 - The whereabouts of two million years - El paradero de dos millones de años

- Episodio 8 - Stone Road - Camino de piedra

- Episodio 9 - Let the light of science be made - Que se haga la luz de la ciencia

- Episodio 10 - A faint alliance - Una tenue alianza

Dr. Stone

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x10?

Se da a conocer como fue que Gen logró liberarse de la petrificación, mostrando el preciso instante que Tsukasa usa el ‘agua milagrosa’ para traer a la vida al joven mentalista. Se revela que el líder del imperio ha estado recogiendo las estatuas de las personas más fuertes del mundo y que su plan es crear un ejército con solo las personas más aptas para sobrevivir. Entonces, le encarga a Asagiri que vaya a comprobar si Senku se encuentra muerto, pues solo él es capaz de detener sus planes.

Es así como se pasa nuevamente a la aldea, donde el grupo de Chrome se encuentra discutiendo que hacer para ganarse la confianza del espía y termina sucediendo algo inesperado, uno de los aldeanos ataca a Gen, intentando matarlo. Pero lo que no esperaban es que este ya estaba preparado para un ataque mortal, para lo cual ya había recubierto su cuerpo, evitando así heridas mortales.

Se descubre que quien realizó el ataque fue Magma, y que lo habría hecho para evitar problemas en el torneo que se acerca, que busca determinar quien es el más fuerte del lugar. Es momento de salvar a Ruri, Ginrou y Kinrou se unen al reino de la ciencia para luchar y así evitar que la sacerdotisa caiga en manos equivocadas.

¿Qué pasará en Dr. Stone 1x11?

En el siguiente capítulo se realizará un nuevo avance para la ciencia, la creación del vidrio. Como primer reto para Senku, está el arreglar la vista de Suika creando las primeras gafas en el mundo de piedra ¿Podrá hacerlas?