Black Clover 100x1: El poderoso equipo de Asta y Yuno [VIDEO]

Uno de los mejores shonen de la temporada llegó a su capítulo número 100, se trata de Black Clover, que junto a sus protagonistas ha sorprendido a todos sus espectadores. El anime ha entrado en uno de sus arcos más interesantes y con más acción que nunca. Luego que uno de los principales antagonistas, Licht, invocara los espíritus de los elfos para destruir el Reino Clover, son Asta y Yuno quienes tienen que encargarse de detener a este villano, demostrando su excelente trabajo en pareja.

Hasta el momento pudimos ver a lo largo de la trama una fuerte rivalidad entre ambos protagonistas, pero a pesar de perseguir un mismo objetivo, dejaron a todos los seguidores de su anime sin palabras luego de liberar su poder al máximo para proteger el lugar al que pertenecen. Para detener a Licht fue necesario usar sus magias supremas ¿Habrá sido suficiente?

La secuencia de batalla fue de las mejores mostradas hasta el momento. Por primera vez se mostró un combate de otro nivel, en el que la lucha llegó hasta los cielos. Asta en su modo demoniaco y Yuno en su modo élfico le dieron problemas al líder de los villanos, a quien forzaron a salir del lugar. Para hacer más interesante la pelea, sonó por un momento la ost original del primer arco, lo que generó nostalgia en sus fanáticos.

Pero aunque usaron todo su poder combinado, esto no fue suficiente para detener a Licht, quien no necesitó de mucho esfuerzo para detener la magia usada por Asta y Yuno. Aún luego de acertar un golpe directo, no lograron hacer que el líder de la secta se detuviera, y en consecuencia recibieron una poderosa magia en forma de rayo que los arrastró hacía abajo, destruyendo todo lo que estaba en su camino. ¿Qué harán ahora para vencer a su enemigo?

Black Clover es un anime que fue estrenado en octubre del año 2017 y que está pronto a cumplir 2 años. Es dibujado por el mangaka Japonés Yuki Tabata, y con el tiempo ha llegado a ser considerado como el sucesor del ya retirado Naruto, todo esto gracias a que se encuentra en el top de los más vendidos de la revista Shonen Jump de la editorial Shueisha.

Narra la historia de un mundo donde todas las personas nacen con algún tipo de magia y que al cumplir la mayoría de edad les es entregado un Grimorio, este les permite amplificar y perfeccionar las artes que usan. Y tenemos a nuestro protagonista, Asta, quien vive en un orfanato dentro de una iglesia, su sueño es convertirse en el rey mago pero hay un problema, no tiene magia. Al llegar el momento de la ceremonia donde todos reciben sus grimorios, es el único que no tiene uno, pero tras un rato y al verse en peligro aparece frente a él un libro maldito con un trébol de 5 hojas ¿Logrará con esto alcanzar su meta?