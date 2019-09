Novela Naruto Retsuden muestra al Hokage y Orochimaru en una nueva misión

Hace algunos meses se revelaron algunas portadas de novelas spin-off de Naruto Shippuden. En primer lugar vimos Sasuke Retsuden y, en esta oportunidad, Naruto Retsuden.

Ahora último se acaba de revelar la portada de la novela del Séptimo Hogake, la cual ha sido ilustrada exclusivamente por Masashi Kishimito, el mangaka de crear Naruto. A continuación podrás ver al ninja junto a un personaje controversial, Orochimaru.

PUEDES VER One Piece manga 955 SPOILERS: Luffy y Zoro obtienen nuevos poderes para vencer a Kaido

NARUTO RETSUDEN PORTADA

Naruto Shippuden

Titulado “Naruto Retsuden: Uzumaki Naruto and his best buddies”, nos muestra al Séptimo Hokage avanzar junto a Orochimaru. Este último empezó como un villano en la larga historia de Naruto, llegando incluso a raptar Sasuke para que se convierta en su sucesor.

En Naruto Shippuden, lo vimos enfrentarse a los ninjas en más de una oportunidad, sin embargo, al final de la trama se unió a ellos para poder vencer a Madara. Finalmente, se volvió un poderoso aliado para el Séptimo Hogake y la Aldea de la Hoja.

En la novela Sasuke Retsuden se reveló que tanto Naruto como Kurama padecen una entraña enfermedad idiopática, la cual casi mata a Rikudou Sennin. Tras esto, el Séptimo Hokage se ha vuelto incapaz de usar chakra, por lo que necesitará la ayuda de alguien en particular.

En ese momento entra en acción Orochimaru, quien cuenta con una herramienta científica ninja en particular para poder curar a Naruto. Al parecer, la novela Naruto Retsuden tratará de la búsqueda de ambos compañeros.