My Hero Academia Manga 242: Un peligro inminente ¡Comienzan las pasantías!

My Hero Academia (Boku No Hero Academia) se ha logrado convertir con el paso de los años en el manga y anime más visto por miles de fanáticos, que semana a semana se ponen al tanto de las aventuras de los héroes que se publica a través de la revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, o en la web oficial ‘Manga Plus’. Su historia se ha vuelto viral no solo en Japón, sino también en el mundo, al mostrar un enfrentamiento entre héroes y villanos.

La semana pasada su manga retomó la trama original, dejando de lado a los villanos por el momento y volviendo al día a día de los jóvenes héroes en entrenamiento ¿Qué les espera ahora a Midoriya y sus amigos?

El capítulo 242, comienza mostrando una reunión de héroes profesionales, profesores de la U.A en su mayoría. Aquí se informa que la oficina de seguridad pública ha solicitado que se lleven a cabo pasantías, todo esto en vista de los recientes incidentes que se presentaron en otras ciudades, considerando que ahora más que nunca deben estar preparados para lo que sea.

My Hero Academia - Manga 242

Una vez terminada la reunión se pasa a otro cuadro donde se ve una conversación entre el director de la escuela y All Might, quienes están discutiendo acerca del posible traidor que podría estar dentro de la clase 1-A. cuatro meses han pasado desde que los jóvenes empezaron a vivir en los dormitorios especiales y ninguno ha presentado una conducta inusual, por lo que se determina que no existe algún traidor dentro de sus filas, o eso se cree por el momento.

My Hero Academia - Manga 242

El tiempo ha pasado y ya están celebrando la navidad, todos se encuentran felices y hablando acerca de donde podrían ir a pasar la nueva evaluación que se acerca. Parece que todos ya tienen donde ir excepto Midoriya. Cuándo le preguntan a Bakugo si volvería con Best Jeanist, este responde que no está seguro, mientras que al fondo se ve un diario que informa que no se conoce el paradero del héroe.

My Hero Academia - Manga 242

Las celebraciones continúan y todos reciben sus regalos, es entonces cuándo en vista que ni Deku o Bakugo han decidido a donde ir, Todoroki les ofrece que se unan a las pasantías en la agencia de su padre Endeavor.

My Hero Academia - Manga 242

¿Veremos un trabajo en equipo de estos tres?