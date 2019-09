La emoción de Joaquin Phoenix en Toronto

Redacción Fama

Desde el fin de semana, Joaquin Phoenix sigue siendo la gran atracción de los festivales de cine más importantes del mundo. El sábado se alzó con el León de Oro en el Festival de Venecia (con una ovación de ocho minutos), gracias a Joker, y el lunes recibió un homenaje en el Festival de Toronto, luego de una proyección especial.

El actor estadounidense nacido en Puerto Rico recibió el TIFF Tribute Actor Award en una ceremonia en la que recordó a su hermano River, a quien le debe su carrera y agradeció por todo lo bueno que le ha sucedido.

“Cuando tenía como 15 o 16 años, mi hermano River llegó a la casa después del trabajo, y traía consigo un VHS de una película titulada Raging Bull (Toro salvaje de Martin Scorsese, 1980). Me sentó y me hizo verla. Al día siguiente cuando desperté, me obligó a verla de nuevo. Y me dijo ‘Vas a volver a actuar, eso es lo que vas a hacer’. No me preguntó, me lo dijo. Se lo debo a él porque actuar me ha dado una vida increíble”, dijo emocionado.

Y es que nada de lo que ha sucedido en la vida de Joaquin, como aseguró, pudo haberse hecho realidad sin su hermano y su familia. “Me siento muy emocionado porque pienso en todas las personas que me han influenciado. Cuando veía esas películas, pensaba en mi familia, mis hermanas Rain, Liberty y Summer, quienes siguen siendo mis mejores amigas”.

El actor de 44 años también habló de su padre y su madre, a quienes agradeció por trabajar con ética y por ser inspiradores. “Todo lo que hago es por ella”, dijo refiriéndose a su mamá, Heart.

Joaquin Phoenix tiene tres nominaciones al Óscar, dos como Mejor Actor por Walk the Line y The Master, y una de Reparto por Gladiador. También tiene cinco nominaciones a los Golden Globe (por las mismas de arriba más Her e Inherent Vice), y un galardón por su trabajo como Johnny Cash.

Su hermano River fue toda una promesa en Hollywood. Trabajó en grandes películas como Stand by Me, Indiana Jones and the Last Crusade, My Own Private Idaho, Even Cowgirls Get the Blues, Running on Empty, filme por el cual se llevó una nominación al Óscar y a los Golden Globe.

River Phoenix murió el 31 de octubre de 1993, tenía 23 años y la causa de su deceso fue una sobredosis. Aquella fatídica noche, salió de un club nocturno (el Viper Room de Johnny Depp) en California, acompañado por su novia, la actriz Samantha Mathis, y sus hermanos Rain y Joaquin, este último de 19 años.

River odiaba la fama, pero pensaba que podía utilizarla a favor de un cambio positivo en el mundo (en muchas entrevistas, hablaba del medio ambiente y de las ventajas de ser vegetariano).

Su muerte, como si fuera un cliché, sentó un precedente no solo en Hollywood y varias celebridades que lo conocían como Keanu Reeves, su amigo, sino también en la carrera de su hermano Joaquin, quien decidió dejar la actuación un rato para volver en toda su gloria y convertirse, con toda seguridad, en uno de los mejores actores de su generación.