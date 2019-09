Weathering with You: película anime le ganó en taquilla a Avengers: Endgame y El Rey León [VIDEO]

Si todos lloraron con “Your Name”, no podrás perderte “Weathering with you” del mismo director Makoto Shinkai, la cual se estrenó el 19 de julio en Japón y ya tuvo las respuestas internacionales luego de ser presentada en el Festival de Cine de Toronto.

La cinta cuenta la historia de Hotaka Morisaki, un adolescente que decide ir a Tokio para estudiar, en su estadía conoce a una chica llamada Hina Amano, cuyo poder consiste en cambiar el clima mediante la oración.

Al parecer la película tuvo muy buenas críticas y recomendaciones por la calidad de animación e historia, recibiendo muchos comentarios que la alabaron de esta manera:

“La gran técnica enfatiza los picos emocionales de la película con una mezcla perfecta de CGI y renderizado digital, con vistas panorámicas junto con la narración de Hodoka.”

Weathering with You - Tráiler en español

“Desde el primer momento de esta épica increíblemente bella y emocionalmente diluida, las nubes son más que una fuerza de la naturaleza.”

“Hace eco y se aleja de Your Name y, aunque no es un éxito tan completo, tiene un atractivo considerable. Visualmente puede ser aún más seductora que su predecesora. Como narración de historias es incómoda y poético.”

La nueva entrega rompió taquilla en Japón superando las cifras incluso de “Avengers: Endgame” y “El Rey León”, además contó con el 100% en Rotten Tomatoes y ha sido seleccionado para representar al país nipón en los Oscar 2020 como Mejor Película Internacional.