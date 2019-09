Gárgolas: Ketih David, voz de Goliat, quiere una nueva serie animada, ¿se dará?

Estamos a pocas semanas de celebrar el aniversario 25 de la mítica serie animada Gárgolas, la cual revolucionó el mundo de los dibujos en ese entonces, debido al tono oscuro y gótico que presentaba.

Es por ello que en estas semanas previas de su cumpleaños, la web Comicbook decidió conversar con Keith David, la estrella que le prestaba su voz a Goliat, el líder de las Gárgolas.

Keith David reveló que el personaje de Goliat es uno de los papeles más favoritos que ha desarrollado en su amplia carrera como actor. “Sabes, aquellos de nosotros que estuvimos involucrados desde el principio... Siempre me he preguntado por qué lo detuvieron en primera lugar”.

Tras tes temporadas pequeñas, la serie Gárgolas fue cancelada de un día para otro, sin embargo, Keith David acaba de plantear su idea de un posible reinicio. Para él, sería un gusto volver a prestarle su voz a Goliat.

“Nos hemos preguntado por qué no hemos vuelto a reiniciar. Quiero decir, no me gustaría nada más que volver a visitar a Goliat. ¿Sabes? Él fue absolutamente uno de mis personajes favoritos, muy, muy favoritos. Siempre he mantenido que cuando sea grande, quiero ser como Goliat".

La serie animada Gárgolas debutó el 24 de octubre de 1994, finalizando tras temporadas con 78 episodios en total, siendo la uno y dos teniendo la mayoría de capítulos.

Tras una gran segunda temporada con 52 episodios, Disney convirtió la serie en Gárgolas: Las crónicas de Goliat, siendo considerada la tercera entrega.