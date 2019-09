Dragon Ball: ¡Ni Freezer ni Jiren! Las formas que moriría Goku definitivamente [VIDEO]

Quizás la primera vez que vimos morir a Goku en pantalla, en el caso del anime, impactó a más de un fan, sobre todo porque se trataba del personaje principal de la historia.

Pero quien iba a decir que capítulos después se nos anunciaría que el saiyajin podría ser revivido, pero no en el momento, sino tiempo después ya que el guerrero quería entrenar en el otro mundo con Kaiosama. Ahora, ¿qué pasaría si Goku no podría regresar más?

En redes sociales los fanáticos comentan sobre la muerte de Goku y si en algún momento de la historia de Akira Toriyama lo veríamos desaparecer más. Pero en el caso que esto pase, qué usaría el mangaka para eliminarlo, ¿acaso ya nos dio pistas de lo que podría pasar?

Perdido en el espacio

Al ser los saiyajin muy parecidos a los humanos, no deberían tener la capacidad de sobrevivir en el espacio, pero en ciertas ocasiones hemos visto a Goku en esta situación sin sufrir asfixia o algo parecido. Claro ejemplo es el del guerrero luchando contra Bills en Dragon Ball Super. Eso si, se da a entender que los saiyajines pueden estar poco tiempo fuera de un planeta. ¿Toriayama podría usar esto a su favor?

Enfermedad

En Dragon Ball Z, durante la Saga de Cell, Trunks del futuro llegó a la época donde Goku regresaba de su viaje por el espacio, tras su pelea con Freezer, y fue advertido por él que iba a morir a causa de una enfermedad del corazón provocada por un extraño virus. Para ser más dramáticos, esta vez las Esferas del Dragón no podrían revivirlo, ya que no curan a alguien que muere por “causas naturales”. Además, en el caso que quieran usar las semillas del ermitaño en él, no podrán porque no ayudan en este tipo de situaciones.

La vejez de Goku

¿Goku podría morar de vejez?

Como dijo Vegeta, “los saiyajines tienen una juventud larga para durar más tiempo en las peleas”, pero ¿acaso veremos en algún momento a Goku en su etapa adulta? Tengamos en cuenta que la juventud de los saiyajin dura hasta los 80 años, esa es la razón por la que Bulma y Milk lucen mayores a comparación de sus esposos.