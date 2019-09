My Hero Academia x Kimetsu no Yaiba: Midoriya y sus amigos convertidos en cazadores de demonios

No hay dudas que Boku No Hero Academia (My Hero Academia), se ha logrado convertir en uno de los animes favoritos de los fanáticos. Su nueva temporada está cada vez más cerca, pero sus seguidores se encuentran ansiosos por ver lo que les espera en este nuevo arco. Es por ello que las siguientes imágenes han dejado sorprendido a todo el fandom y aquí podrás verlas.

Al ser My Hero Academia y Kimetsu no Yaiba, series pertenecientes al género Shonen, es normal que la gente intente hacer comparaciones entre sus personajes, pero también están aquellos a los que les gusta imaginar que hubiera sucedido si hubiesen nacido en otro universo. ¿Cuál es el resultado?

Para la suerte de miles de fanáticos de estas dos populares franquicias, un artista en internet ha realizado una serie de dibujos, combinando el mismo estilo de los mangakas Kohei Horikoshi y Koyoharu Gotoge, logrando así un resultado que ha dejado impresionado a más de uno y con ganas de ver muchi más.

Estas geniales obras fueron publicadas a través de twitter. Su autora que se identifica bajo el nick ‘ruttika_shin’, mostró a través de sus dibujos como se vería Midoriya como Tanjiro, Bakugo como Zenitsu y Todoroki como Inosuke.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.