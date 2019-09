Joker: ¿se encontrará con el Batman de Robert Pattinson? director responde

Una de las mayores críticas por parte de los fanáticos del Universo Extendido de DC es que Warner Bros parece estar más centrado en los posibles equipos de héroes que puedan formarse que en las películas independientes, algo que ocurrió con la criticada Justice League.

Es así que los comentarios han llegado a los oídos de Todd Phillips, quien no quiere llevar el camino que han llevado Wonder Woman y Shazam en el cine.

Otra razón, es probablemente debido a la naturaleza intensa y clasificada R de Joker. Es así que respondió sobre el posible cameo de Robert Pattinson en la película.

“No, definitivamente no”, confirmó Phillips a la revista Variety. Ahora que se confirmó que su versión del Joker no conocerá al Batman de Pattinson, eso no significa que no vea ninguna versión del Caballero Oscuro enfrentando al villano en una próxima entrega.

Si bien el personaje ha visto múltiples apariciones en vivo a lo largo de los años, Phillips señaló que lo que lo atrajo al proyecto fue que nunca habíamos visto completamente sus orígenes.

“Me encanta la complejidad de Joker y sentí que valdría la pena explorar su origen en la película, ya que nadie lo ha hecho e incluso en el canon no tiene un comienzo formal. Entonces, Scott Silver [co-escritor] y yo escribimos una versión de un personaje complejo y complicado, y cómo podría evolucionar ... y luego doblegarse. Eso es lo que me interesó, no una historia de Joker, sino la historia de convertirse en Joker”, comentó Phillips.

Joker, protagonizado por Joaquin Phoenix, se estrena a nivel nacional el próximo 4 de octubre.

Tráiler de Joker