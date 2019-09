Élite temporada 2: Danna Paola, un Martini y el error que no pudo ocultar Netflix

Es muy común que en producciones grandes ocurran ciertos errores mientras se está en rodaje y que pasan desapercibidos en la post-producción, en este caso ocurrió algo similar con “Élite”, luego de haberse estrenado su última temporada.

Todo ocurrió cuando Danna Paola, que interpreta a Lucrecia, se encuentra hablando algo nerviosa y desesperada con Nadia (Mina El Hammani), el personaje tras verse tensa decide tomarse de un trago la copa de Martini que sostenía.

El error ocurre que luego del corte de escena, vuelve a salir la actriz con la misma copa, pero completamente llena, como si nunca hubiera ocurrido lo anterior. Aunque para algunos les pareció una escena muy divertida y lo tomaron con humor, para otros fue todo lo contrario y criticaron la falta de profesionalismo de la producción.

Al parecer esta escena se habría repetido en tan reiteradas ocasiones que el detalle habría pasado por inadvertido en el montaje. Si bien fue algo que no aportó ni quitó nada a la trama, no cabe dudas, que a partir de ahora los fanáticos no quitarán de vista cada movimiento de los personajes.

En otras producciones ocurrió algo similar, como pasó en “Stranger Things” con Hopper en la escena de la gasolinera, que tenía diferentes cosas en sus manos, luego no las tenía y así salió en varias ocasiones.