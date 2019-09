El príncipe de Bel Air: la vez que Will fue rechazado por su padre, pero consolado por el tío Phil [VIDEO]

La serie de los 90, “El Príncipe del Rap” es para muchas personas una de las mejores series que ha tenido la televisión americana. En la ficción se nos contaba la historia de Will Smith, un chico de clase baja que vivía en Filadelfia, pero que al meterse en problemas es mandado por su madre a vivir a California, con sus tíos ricos.

La vida del personaje no solo cambiaría, sino también la del actor quien conoció la fama mundial gracias a esta serie. A 29 años de su estreno, recordemos la escena que marcó a todo aquel que ha disfrutado la serie, aquella donde Will se reencuentra con su padre, el hombre que lo abandonó años atrás junto con su madre.

El episodio titulado “Papá tiene una nueva excusa”, grabado en 1994, nos presentaba la llegada de Lou, el irresponsable padre de Will que intenta entrar a su vida después de 14 años de haberlo abandonado.

Will al principio lo recibe con duda, pero decide invitarlo a la casa de sus tíos a cenar, algo que no será bien visto por su familia. Al verlo llegar, todos se sorprenden de ver a Lou, e intentan sobrellevar la situación, el único que lo rechaza es el tío Phil.

Tras llevarse bien, Lou aprovecha que son las vacaciones de verano de su hijo y lo invita a irse con él en un viaje por carretera, ya que Lou es chofer y tiene su propio camión. Will acepta y se lo comenta a sus tíos, los cuales no están de acuerdo sobre todo Phil, y por eso discuten, a lo que Will le grita que él no era su padre.

Mientras Will prepara todo para su viaje, llega Lou a la casa y le comenta a Phil y a su esposa que no podrá llevarse a Will, a lo que el tío le pide que se vaya antes de romperle el corazón a su hijo. Pero entonces llega Will y dice que está listo para el viaje, y Lou le dice que no habrá viaje, es así que después de una amarga despedida Lou vuelve a dejar a Will.