Batman: Eddie Redmayne revela que le gustaría ser ‘Acertijo’ en nueva película del murciélago

Con un Oscar y una serie de papeles importante en el cine, Eddie Redmayne es alguien que los fanáticos han estado ansiosos por ver entrar en algún tipo de franquicia de cómics.

Si bien el actor ha sido protagonista de varios “fan arts” en redes sociales, parece que hay un personaje que estaría más que dispuesto a interpretar. Cuando IMDB le preguntó qué supervillano le gustaría ser en la pantalla grande, Redmayne respondió que le encantaría dar vida a Edward Nygma, Acertijo.

“Me encantaría ser él. He sido un fanático desde muchos años”, dijo Redmayne. “Veo esas películas (de superhérores) y hay varias que me encantan. Después de haber apreciado la actuación de Andrew Garfield y Emma Stone en Spider-Man, sabes que es el tipo de historias que al público le gustan. Pienso que hay un peso adicional que se les está dando ahora a esas películas”, agregó.

Jim Carrey siendo “Acertijo” en Batman Forever

Si bien no es oficial que Eddie Redmayne vaya a interpretar a Acertijo, podría haber una oportunidad para que el personaje regrese a la pantalla grande en The Batman, cinta que tendrá como protagonista a Robert Pattinson. Los primeros informes han indicado que el villano de DC podría ser uno de los que aparezcan en la película, pero por el momento no ha sido confirmado.

“Será un Batman más en su modo de detective de lo que hemos visto en las películas anteriores. Los cómics tienen una historia de eso. Se supone que es el mejor detective del mundo, y eso no necesariamente ha sido parte de lo que ha sido expuesto en los largometrajes anteriores" mencionó el director Matt Reeves.